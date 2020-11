per Mail teilen

Bitburg will sich für die Landesgartenschau 2026 bewerben. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. Die Schau soll auf dem 60 Hektar großen ehemaligen Wohngebiet der US-Streitkräfte aufgebaut werden. Jetzt müssen noch der Kreistag und die Verbandsgemeinde Bitburger-Land über die Bewerbung abstimmen. Bitburg hatte sich bereits vor vier Jahren für die Landesgartenschau beworben - damals ging der Zuschlag jedoch an Bad Neuenahr-Ahrweiler.