Stadt will grüner werden

Die Stadt Bitburg will grüner werden. Dazu werden nach Angaben der Stadt verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. Mitte Mai soll dem Stadtrat ein neues Grünflächenkataster vorgestellt werden, in dem die Entwicklungsmöglichkeiten aller Grünfächen in Bitburg dargestellt sind: Die Pläne sehen vor, zunächst alle Grünflächen, die nicht für Spiel und Sport genutzt werden zu untersuchen. Sie sollen wenn möglich abgemagert und nur noch zwei Mal pro Jahr gemäht werden. So will die Verwaltung die Artenvielfalt fördern. Außerdem plant die Stadt die alte Obstbaumkultur der Region zu fördern und Menschen über heimische alte Sorten zu informieren. Alle Pflanzbeete im öffentlichen Bereich sollen entsteint und mit Stauden bepflanzt werden, die auch Trockenheit vertragen können. Außerdem gebe es die Initiative StadtgärtnerInnen, in der sich Bürger für die Umwelt engagieren und die Workshops veranstaltet.