Die Stadt Bitburg verzichtet ab morgen bis Ende Juni in der Innenstadt und in drei Parkhäusern auf Parkgebühren. Das hat der Stadtrat gestern Abend einstimmig beschlossen. Damit soll Einzelhandel und Gewerbe in der Corona-Pandemie geholfen werden. Außerdem will die Stadt Bitburg auch bis Ende des Jahres für Einzelhandel und Gastronomie auf Sondernutzungsgebühren etwa für Terrassen verzichten.