Tatverdächtige nach Explosionen ermittelt

Die Polizei in Bitburg hat zwei Tatverdächtige nach wiederholten Explosionen im Stadtgebiet ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, kam es seit etwa einem Jahr in der Fußgängerzone, der Kölner Straße und am zentralen Busbahnhof in Bitburg immer wieder zu lauten Detonationen. Teilweise entstand dadurch auch Sachschaden. Es wurden Reste selbstgebauter Sprengkörper sichergestellt. Aufgrund von Zeugenaussagen führte die Spur zu den 49 und 54 Jahre alten Tatverdächtigen. Bei einer Durchsuchung ihrer Häuser in dieser Woche wurden laut Polizei handelsübliche Silvesterböller, selbstgebastelte Böller und Chemikalien zur Herstellung von Explosivmitteln sichergestellt. Gegen die Männer wurde Strafanzeige erlassen.