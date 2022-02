per Mail teilen

Die Stadt Bitburg und die Verbandsgemeinden Prüm und Bitburger-Land werden gemeinsam Gastgeber der Special Olympics 2023.

Zu den 216 Gastgeberstädten gehört auch Trier. Internationale Delegationen werden vor Beginn der Special Olympics in den Gastgeberstädten empfangen. Die Sportlerinnen und Sportler mit ihren Angehörigen bleiben vier Tage, bevor sie zu den Wettbewerben nach Berlin fahren. Welche Nationen in der Region Trier empfangen werden, entscheidet sich im Mai. Die Special Olympics für Menschen mit geistiger Behinderung finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt.