Ein Mann und eine Frau müssen sich heute wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung vor dem Bitburger Amtsgericht verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihnen vor, in der Nacht auf den ersten Mai vergangenen Jahres an sieben Orten in der Bitburger Innenstadt Graffitis gesprüht zu haben. Dabei soll es sich um Schriftzüge der Antifa und Symbole wie Hammer und Sichel gehandelt haben. Der Verdacht gegen die beiden 19 und 20-Jährigen, auch für einen Brandanschlag auf die Polizeiinspektion Bitburg in derselben Nacht verantwortlich zu sein, habe sich nicht erhärten lassen, so die Generalstaatsanwaltschaft.