Der Stadtrat sollte eigentlich am Donnerstag entscheiden, ob sich Bitburg für die Landesgartenschau 2026 bewirbt. Am Nachmittag wurde bekannt, dass die Sitzung abgesagt wurde.

Ein Sprecher der Stadt Bitburg teilte am Nachmittag mit, dass eine Machbarkeitsstudie für die Konversion des Geländes der "Housing" nicht präsentiert werde könne - in dem zuständigen Büro gebe es eine Quarantäne-Situation. Daher könne kein Vertreter entsandt werden, um die Studie zu erläutern. Bürgermeister Joachim Kandels (CDU) habe daher zusammen mit anderen Mandatsträgern entschieden, die Sitzung abzusagen. Die nächste Sitzung sei am 26. November.

Landesgartenschau immer noch als Entwicklungschance

HIntergrund ist, dass der Zweckverband Flugplatz Bitburg immer noch Interesse an einer Landesgartenschau hat. Dafür braucht er aber die Zustimmung von Stadt und Verbandsgemeinde. Als mögliches Gelände für die Landesgartenschau ist das 60 Hektar große ehemalige Wohngebiet der amerikanischen Soldaten, genannt Housing im Südosten der Stadt angedacht. In dem riesigen Komplex lebten zeitweise bis zu 5.000 amerikanische Soldaten.

Rückgabe des Geländes an Deutschland

2017 hatten die USA das Gelände an Deutschland zurückgegeben. Die Stadt Bitburg hatte danach dem Zweckverband Flugplatz Bitburg beauftragt, zu untersuchen, wie man das Gelände nutzen könnte. Bitburg hatte sich vor vier Jahren bereits für die Landesgartenschau beworben, hatte den Wettbewerb aber nicht gewonnen. Der Zuschlag ging damals an Bad Neuenahr-Ahrweiler.