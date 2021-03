per Mail teilen

Eine Hausarztpraxis in Bitburg gehört zu vier Modellarztpraxen in Rheinland-Pfalz, die ab heute pflegebedürftige Menschen über 80 zuhause impfen. Es geht um Menschen, die bettlägerig sind und deshalb nicht in ein Corona-Impfzentrum gehen können.

Die beteiligten Hausärzte sollen in den kommenden Wochen etwa 40 Patienten zu Hause impfen. Bei dem Modellprojekt werden dem Gesundheitsministerium zufolge Abläufe sowie Registrierung und Dokumentation erprobt.