Die Stadt Bitburg zieht Konsequenzen aus mehreren Vorfällen der vergangenen Wochen. Weil Unbekannte vor das Büro einer Friedhofsgärtnerin Kot legten und eine Voodoo-Puppe aufhängten, hat sie nun Anzeige erstattet.

Eine Friedhofsgärtnerin ist in Bitburg mit dieser Voodoo-Puppe bedroht worden. Die Stadt hat Anzeige erstattet. Stadt Bitburg

Als die Friedhofsgärtnerin am Montagmorgen (8. Februar) zur Arbeit kam, lag vor der Tür zu ihrem Büro ein Kothaufen. Auch die Tür war mit Kot beschmiert. Doch es kam noch schlimmer. Am Auto, das die Friedhofsgärtner nutzen, hing eine Art Vodoo-Puppe an einem Strick. Auf dem Bauch hatte die Puppe eine gemalte klaffende, blutige Wunde, sie war auch mit dem Namen der Friedhofsgärtnerin beschriftet.

Wer macht sowas?

Die Frau sagt, sie arbeitet seit 2017 auf dem Friedhof und bisher sei noch nie irgendetwas passiert. Nie habe sie auf dem Friedhof mit Besuchern Konflikte gehabt.

Am nächsten Tag ging sie wie immer auch zum Urnenfeld, wo Angehörige auf einer Fläche um einen großen Findlingsstein Blumen niederlegen und Kerzen aufstellen können. Sie wollte die abgebrannten Kerzen abräumen. Da bemerkte sie, dass die beiden Hinweisschilder, auf denen steht, dass man auf den Urnengräbern direkt keine Blumen und Kerzen aufstellen soll, weg waren. Auf jeder der Metallgrabplatten lag eine Narzisse.

"Es ist so, als ob mir jemand sagen wollte - wir machen, was wir wollen. Dabei habe ich die Friedhofssatzung ja nicht erfunden." Friedhofsgärtnerin aus Bitburg

Auf dem Bitburger Friedhof gibt es verschiedene Arten von Gräbern, sowohl Gräber mit Grabstein und Feld für Blumenschmuck und Grableuchten, als auch Urnengräber. Die Friedhofssatzung sieht vor, dass auf den Rasenurnengräbern kein Blumenschmuck und keine Kerzen aufgestellt werden. Dafür gibt es den Platz an dem Findlingsstein am Rand dieses Rasengräberfeldes.

"Die Menschen bekommen das auch schon vom Bestatter gesagt." Die Friedhofsgärtnerin sagte, sie habe schon ein paarmal Menschen darauf aufmerksam machen müssen, dass auf den Rasengräbern kein Schmuck vorgesehen ist und nichts abgelegt werden darf.

Friedhofsgärtnerin ist froh, nicht allein auf dem Friedhof zu sein

Nicht zu wissen, wer das war mit dem Kot an der Bürotür und der Voodoopuppe, verunsichert sie. "Jedesmal, wenn ich jemand zum Rasengräberfeld gehen sehe, frage ich mich, war vielleicht der das?"

"Anfangs hatte ich nach dem Vorfall ein mulmiges Gefühl." Friedhofsgärtnerin aus Bitburg

Die Friedhofsgärtnerin ist froh, nie allein auf dem Friedhof zu sein, zwei Kollegen sind immer dabei, wenn sie morgens zur Arbeit kommt und abends geht.

Sie hofft, dass die Person gefunden wird, die sie auf diese Art bedroht hat. "Vielleicht hat ja doch jemand was gesehen, der noch mit dem Hund draußen war. Es ist ja wahrscheinlich sonntagsabends später passiert."

Stadtmitarbeiter immer öfter bedroht

Nach Angaben der Stadt Bitburg werden Stadtmitarbeiter immer häufiger bedroht. Die Stadt geht in diesem Fall davon aus, dass Ärger über die Bitburger Friedhofssatzung der Hintergrund sein könnte. Sie sieht vor, dass auf Rasengräbern kein Blumenschmuck und keine Kerzen abgelegt werden.

Nach den Vorfällen im Februar erstattet die Stadt jetzt Anzeige.