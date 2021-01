In Bitburg ist am Freitagabend im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Dachstuhl in Flammen. Alle 15 Bewohner hatten sich ins Freie retten können. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, so die Polizei.