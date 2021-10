Bewerbung für Landesgartenschau 2027 einstimmig beschlossen

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg hat gestern die Bewerbung für die Landesgartenschau 2027 beschlossen. Das Konzept muss nun bis zum 15. Oktober in Mainz eingereicht werden. Der Leiter des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg, Helmut Berscheid, zeigte sich begeistert über diese Entscheidung. Das Konzept für die Landesgartenschau sei innovativ, klimaneutral und bringe urbane Strukturen in den ländlichen Raum. Vorgesehen seien unter anderem autofreie Bereiche, ein Klimaboulevard mit breiten Alleen und ein grünes Klassenzimmer. Teilweise sollen diese auch nach der Landesgartenschau im Rahmen eines neues Stadtquartiers erhalten bleiben. Die Verschiebung der Landesgartenschau um ein Jahr komme ihnen entgegen, da so ein realistischer Zeitrahmen für die Umsetzung gesteckt wurde, so Berscheid.