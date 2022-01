Alternative für abgesagten Bedamarkt

In Bitburg soll es im März eine Alternative zum Bedamarkt geben. Die größte Messe der Region musste wegen der Coronapandemie auch in diesem Jahr wieder abgesagt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Stattdessen ist ein sogenanntes „Frühlingsopening“ geplant, ein verkaufsoffener Sonntag mit Aktivitäten im Stadtzentrum, Kunsthandwerk, Kirmeskarussellen und Streetfoodfestival am dritten Märzwochenende. Das könne auch unter den Bedingungen der Coronapandemie durchgeführt und notfalls kurzfristig abgesagt werden, so die Stadtverwaltung. Die Verantwortlichen des Bedamarktes hatten das Konzept entwickelt, nachdem die Bitburger Frühjahrsmesse schon zum dritten Mal in Folge abgesagt werden musste.