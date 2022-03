Angriff auf Supermarktparkplatz

Die Polizei hat in Bitburg einen 17jährigen in Gewahrsam genommen, der zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen Mann und eine Frau angegriffen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden angegeben, dass sie am Donnerstag kurz vor 17 Uhr beim Einpacken ihrer Einkäufe auf dem Parkplatz von einem Jugendlichen angepöbelt worden waren. Er habe dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und seine Begleiterin zu Boden gestoßen, als sie ihm folgte, und ein Foto von ihm machte. Aufgrund des Fotos erkannte die Polizei den Jugendlichen etwa eine Stunde später in Bitburg. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls auf dem Parkplatz des Supermarktes.