Heimbacher nehmen Abschied von ihrer Schutzengelkirche

Seit einem Jahr ist die Schutzengelkirche in Heimbach wegen baulicher Mängel geschlossen. Die Heimbacher hatten noch gehofft, die Kirche retten zu können. Zu spät. Am Freitag wird sie entweiht.

Knapp 100 Jahre, nachdem der erste Stein für die katholische Kirche "Heilige Schutzengel" in Heimbach (Landkreis Birkenfeld) gelegt wurde, ist ihr Ende nun endgültig besiegelt.

In einer Lichterfeier soll am Freitagabend das Dekret zur Profanierung der Kirche verlesen werden. Es ist ein kleiner Gottesdienst auf dem Vorplatz des Kirchengebäudes geplant. Denn die Kirche darf bereits seit März 2021 wegen massiver baulicher Mängel nicht mehr betreten werden.

Gläubige wollten Kirche retten

Das nötige Geld für die dringend notwendige Sanierung konnte die Kirchengemeinde damals nicht aufbringen. Der Schock, dass ihre Kirche nicht mehr offen steht für Gottesdienste, Taufen, Kommunionen und Hochzeiten saß bereits damals bei vielen Heimbachern tief. Alle Bemühungen, die Kirche zu retten, waren umsonst.

Sanierungskosten zu hoch

Die Sanierungskosten werden nach Angaben von Anne Kiefer, Gemeindereferentin im Bereich Seelsorge, mittlerweile fast auf eine dreiviertel Million Euro geschätzt. In der Kirche stünden Eimer, die den Regen auffingen, der durch das undichte Dach laufe. Auch bei der Elektro- und Heizungsanlage gebe es einen Sanierungsstau.

Im Zeitraum von 2009 bis 2021 wurden 36 Pfarrkirchen, Filialkirchen und Kapellen im gesamten Bistum Trier profaniert. Bei Filialkirchen handelt es sich um Kirchen in einer Gemeinde, die es zusätzlich zur Pfarrkirche gibt. (Quelle: Bistum Trier)

Ortsbürgermeister enttäuscht

Heimbachs Ortsbürgermeister Jürgen Saar hat bereits vor einem Jahr die fehlende Unterstützung des Bistums Trier kritisiert. Er hält an seiner Überzeugung fest, dass das Bistum Trier die Situation "ausgesessen" habe und notwendige Zuschüsse beispielsweise für die dringend notwendige Sanierung des Kirchendachs nicht bewilligt habe.

Das Bistum hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren immer wieder Reparaturen an der Kirche mitfinanziert - hat aber darauf verwiesen, dass der wirtschaftliche Aufwand für die Instandhaltung zu groß geworden sei.

Hoffnung auf Investor

Der Ortsbürgermeister hofft nun darauf, dass sich ein Investor findet, um das ortsprägende Kirchengebäude irgendwie sinnvoll weiter nutzen zu können, auch wenn er nur bedingt optimistisch ist, dass das funktioniert. Auch die Kirchengemeinde hofft auf eine Umnutzung. Egal, ob als Kindergarten, Wohngebäude oder Konzertsaal - Hauptsache, das Kirchengebäude müsse nicht abgerissen werden.

Rückbau der Kirche nur im Notfall

Ein Rückbau, so sagt Gemeindereferentin Anne Kiefer, wäre die absolut letzte Option. Auch wenn es über die Entscheidung, die Kirche zu schließen, immer noch viel Wut, Trauer und Enttäuschung in der Gemeinde gebe, viele Leute hätten mittlerweile eingesehen, dass sich eine Sanierung der Kirche bei den enormen Kosten kaum lohnen würde. Auch, weil zuletzt immer weniger Menschen die Kirche besucht hätten.

Auf dem Lichterfest sollen alle Teilnehmer diese Erinnerungskarte erhalten. Außerdem werde gesungen und gebetet, so Gemeindereferentin Anne Kiefer. Sandra Ley

"Wir beten für die Zukunft. Für Zuversicht und Hoffnung und dass der Glauben und das christliche Gemeindeleben auch nach der Profanierung der Kirche weitergeht."

Zeit zum Abschied nehmen

Die Lichterfeier am Freitagabend soll nicht nur der Moment sein, an dem die Kirche offiziell entweiht wird, sagt Anne Kiefer. Sie soll den Menschen auch eine würdevolle Möglichkeit geben, sich von ihrer Schutzengelkirche zu verabschieden und sich an all die gemeinsamen Begegnungen, die Feste, die schönen und traurigen Momente dort gemeinsam zu erinnern. Es würden Fürbitten gesprochen, es werde gemeinsam gesungen und vor allem gebetet.