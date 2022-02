Bistum Trier schließt Kündigung wegen persönlicher Lebensführung aus

per Mail teilen

Das Bistum Trier hat seine Mitarbeitenden darüber informiert, dass sie keine Kündigung fürchten müssen, sollten sie eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen oder nach einer Scheidung wieder heiraten. Wie das Bistum mitteilt, haben Bischof Ackermann und Generalvikar von Plettenberg sich dazu verpflichtet, die entsprechende Regelung im kirchlichen Arbeitsrecht nicht anzuwenden.

Nach dieser Regelung dürfen Mitarbeitende der katholischen Kirche eigentlich gekündigt werden, wenn sie eine homosexuelle Partnerschaft eingehen oder nach einer Scheidung zivil neu heiraten. Der Trierer Generalvikar hält aber arbeitsrechtliche Sanktionen für die persönliche Lebensführung nach eigener Aussage für nicht angemessen. Kirche müsse für die Mitarbeitenden ein angstfreier Raum sein. Auch in der Vergangenheit habe es keine Entlassungen aus diesen Gründen gegeben. Hintergrund ist auch die Aktion "Out in Church", bei der sich kürzlich Mitarbeitende der katholischen Kirche als nicht-heterosexuell geoutet hatten.