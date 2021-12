Bistum fördert soziale Projekte in Hochwassergebieten

Auf dem Spendenkonto von Bistum Trier und dem Diözesan-Caritasverband Trier für die Betroffenen der Flutkatastrophe sind bislang mehr als 1,6 Millionen Euro eingegangen. Das teilte das Bistum Trier mit. Das Geld komme unter anderem Betroffenen zugute, die sich den finanziellen Eigenanteil beim Wiederaufbau ihres Hauses nicht leisten könnten. Geldspenden seien auch wichtig, um soziale Projekte in den Hochwassergebieten in der Eifel, im Raum Trier und an der Ahr zu fördern. Neben dem Spendenkonto von Bistum und Caritasverband Trier gebe es viele weitere Spendenkonten und Hilfsangebote kirchlicher Träger, so das Bistum.