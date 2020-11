per Mail teilen

Das gemeinsame Projekt „willkommen-netz“ von Bistum Trier und Caritas läuft Ende des Jahres aus. Das zu Beginn auf fünf Jahre angelegte Projekt der Flüchtlingshilfe hat jetzt Bilanz gezogen.

Viele Haupt- und ehrenamtliche Helfer hätten gemeinsam die Geflüchteten unterstützt. Sie wurden von zehn Ehrenamtskoordinatoren betreut. In jedem Jahr waren etwa 1700 ehrenamtliche Helfer aktiv. Im Bistum wurden 11 neue Stellen in der Flüchtlingsberatung geschaffen. Insbesondere das Angebot der Trauma-Therapie wurde nachgefragt. Das Bistum Trier stellte seit 2015 200 000 Euro im Jahr für den Flüchtlingsfonds zur Verfügung. Das Projekt „willkommens-netz“ sei von vorneherein auf fünf Jahre angelegt gewesen, so das Bistum. Es wolle sich weiter für soziale Teilhabe und Integration einsetzen.