Die Nachfrage nach Angeboten der Sommerschule in der Region Trier ist bislang noch nicht so hoch wie im vergangenen Jahr. Das hat eine SWR-Anfrage bei den Kreisen ergeben. So haben sich bislang in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in der Stadt Trier knapp 390 Schülerinnen und Schüler für die Sommerschule angemeldet. Das sind etwa halb so viele wie im Vorjahr. Dem Landkreis Trier-Saarburg liegen bislang 280 Anmeldungen vor. 350 Kinder und Jugendliche hätten im vergangenen Jahr teilgenommen, so eine Sprecherin. Die Kreise erwarten aber noch einen Anstieg der Teilnehmerzahlen in den kommenden Tagen. Die Sommerschule findet in den letzten beiden Ferienwochen statt und bietet vorwiegend Nachhilfeunterricht in den Fächern Mathematik und Deutsch.