Bischof-Stein-Platz-Umbenennung Thema im Stadtrat

Der Stadtrat Trier beschäftigt sich in seiner Sitzung heute Abend wieder mit einer möglichen Umbenennung des Bischof Stein Platzes hinter dem Dom. Die Fraktion der Grünen hat einen Antrag zur Umbenennung des Platzes eingereicht.

Zur Begründung heißt es, Bischof Stein habe in seiner Amtszeit zwischen 1967 und 1980 sexuellen Missbrauch durch katholische Geistliche nicht nur gedeckt, sondern die Täter in ihren Ämtern belassen oder an andere Orte versetzt. Das Ansehen der katholischen Kirche sei Bischof Stein wichtiger gewesen als das Leid der Opfer. Der Stadtrat hatte in diesem Jahr schon eine Expertenanhörung zu dem Thema, aber noch keinen Beschluss gefasst. Der Platz hinter dem Dom war im Jahr 2011 nach Bischof Stein benannt worden.