Bischof spricht über Jugendarbeit auf Marienburg

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann will am Sonntag auf der Marienburg bei Zell mit Mitarbeitern aus der Jugendarbeit über die geplante Schließung des Jugendhauses auf der Burg reden. Das Bistum hatte im Frühjahr bekannt gegeben, in der ehemaligen Abtei Himmerod in der Eifel ein zentrales Jugendhaus anzusiedeln und dafür die Marienburg aufzugeben. Ende 2023 soll die Jugendarbeit auf der Marienburg beendet werden. Nach Ansicht des Bistums ist die notwendige Sanierung des Gebäudes zu teuer. Jugendverbände, Kommunalpolitiker und Bürger im Raum Zell kritisierten die Entscheidung und forderten das Bistum auf, wenigstens die Kapelle auf der Burg weiterzuführen. Dort finden regelmäßig Gottesdienste statt. Nach vielen Gesprächen gab es im Herbst eine Lösung. Die sieht vor, dass das Bistum die laufenden Kosten für den Betrieb der Kapelle trägt. Für das Jugendhaus soll ein Pächter gefunden werden. Bei der Auswahl sollen die Beteiligten vor Ort mit eingebunden werden. Bischof Ackermann will am Sonntag mit allen Interessierten über die Pläne diskutieren.