Der Trierer Bischof Stefan Ackermann wird heute bei einer Regionalkonferenz in Ludwigshafen über weitere Reformprozesse in der Katholische Kirche beraten. Wegen der Corona Pandemie findet das Treffen mit maximal 50 Teilnehmern statt. Eigentlich sollten bei der Vollversammlung, des sogenannten synodalen Wegs, 230 Bischöfen und Laien über Themen wie die künftige Rolle der Frau oder die katholische Sexualmoral diskutieren. Wegen Corona wurden stattdessen fünf zeitgleich stattfinde Regionalkonferenzen einberufen. Neben dem Bistum Trier treffen sich vier weitere süddeutsche Bistümer in Ludwigshafen. Die Teilnehmer wollen auch eine Bilanz der ausgefallenen Gottesdienste während des Corona Lockdowns ziehen. Außerdem geht es um die vom Vatikan abgelehnte Pfarreienreform im Bistum Trier.