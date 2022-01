Bischof kritisiert geplante Abschaffung des Paragrafen 219a

per Mail teilen

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat die von der Bundesregierung geplante Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche kritisiert. Die Ampelkoalition hatte sich darauf verständigt, den entsprechenden Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Bischof Ackermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, beim Thema Lebensschutz habe die katholische Kirche eine klare Position. "Da sind wir anderer Meinung", so Ackermann. Das sei nicht eine Dienstleistung unter anderen, es brauche eine seriöse Beratung in der Entscheidungssituation. Bundesjustizminister Buschmann will bereits im Januar einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Paragrafen 219a vorlegen. Der Paragraf macht es Ärzten bisher fast unmöglich, sachlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, weil dies als verbotene Werbung gewertet werden kann.