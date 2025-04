Wie die Deutsche Bahn die Ernte von Eifeler Bauern gefährden könnte

Die Flut 2021, sie wirkt sich immer noch bis heute aus. Das zeigt sich zum Beispiel an der Eifelstrecke, die Trier und Köln mit dem Zug verbindet. Eigentlich. Denn seit 2021 ist sie immer wieder gesperrt, zunächst für den Wiederaufbau, jetzt, damit sie auf Strom umgestellt werden kann. In Birresborn im Kreis Vulkaneifel, wirkt sich das auf Landwirte, den Angelverein und die Gemeinden aus. Die kommen nämlich nur über zwei Bahnübergänge zu ihren Feldern oder zum Angeln in der Kyll. Diese Bahnübergänge wurden seit vier Jahren aber immer wieder gesperrt. SWR-Reporterin Anna-Carina Blessmann hat sich das vor Ort angeschaut und mit Landwirt Heinz Thewes gesprochen. Er erzählt, was das Hin und Her mit der Schranke für ihn bedeutet.