Gala Adami aus Birkenfeld hat das, was derzeit viele wollen: Vollen Impfschutz gegen das Coronavirus. Zwar fühlt sie sich jetzt sicherer, doch von Lockerungen für Geimpfte hält sie nichts.

Gala sitzt in ihrem Zimmer in Birkenfeld und lernt für das Abitur in Politik. Am Mittwoch schreibt sie ihre letzte Abiturprüfung. Das komplette vergangene Jahr stand unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Für die 18-Jährige war das nicht einfach.

"Ich habe sehr darunter gelitten, weil ich ja gerade zu der Generation gehöre, die, was das Privatleben angeht, zurückstecken musste." Gala Adami aus Birkenfeld

Unsicherheit vor der Corona-Impfung

Zwar konnte sie während der Abiturvorbereitungen noch in die Schule gehen, doch Parties und Freunde treffen waren so gut wie unmöglich. Weil sie neben der Schule in einem Kinderheim arbeitet, bekam sie bereits im März das Angebot, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Doch anfangs war sie gar nicht so sicher, ob sie das wirklich will. Nicht nur, weil der Impfstoff so neu war, sondern auch, weil sie selbst nicht zur Risikogruppe zählt.

Die 18-Jährige ist froh, dass sie die Impfung gegen das Coronavirus hat. Bis ihre Freunde geimpft sind, kann es noch dauern. SWR

Dann habe die Schülerin aber gedacht, dass es am besten sei, wenn jeder sein Angebot nutze, weil "so umso schneller wieder ein normales Leben möglich ist."

"Mit meiner Impfung mache ich für meine Freunde, die vielleicht noch nicht so überzeugt davon sind, den Anfang." Gala Adami aus Birkenfeld

Geimpft und trotzdem kein normales Leben

Im April bekam sie ihre zweite Impfung mit Moderna. Heute ist sie froh, dass sie sich dafür entschieden hat. Denn mit der Impfung darf die Hunsrückerin bald endlich wieder ihre Großeltern besuchen. Darauf musste sie viele Monate verzichten. Außerdem sagt sie, muss sie jetzt weniger Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben. Auch das sei ein gutes Gefühl. Insgesamt habe sich an ihrem Leben aber trotz Impfung bisher nichts geändert.

"Ich bin die Einzige in meinem Freundeskreis, die geimpft ist. Ich kann zwar auch während der Ausgangssperre von meiner besten Freundin heimlaufen, das ist praktisch, aber ansonsten habe ich nicht viel von den Lockerungen." Gala Adami aus Birkenfeld

Schülerin: Lockerungen für Geimpfte sind ungerecht

Dass Geimpfte jetzt mehr Freiheiten haben, findet Gala Adami nicht in Ordnung. "Ich denke, das ist von der Regierung ein kleiner Schachzug, dass sie damit zeigen wollen, wie viel Vorteile man als Geimpfter hat, um dann auch die Impf-Skeptiker zur Impfung zu bewegen." Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sie die Lockerungen nicht befürwortet. "Jetzt alles zu lockern, finde ich unfair. Denn nicht jeder hatte bisher das Angebot, sich impfen zu lassen."

"Ich finde, man sollte einfach jedem erst mal die Chance dazu geben und dann lockern." Gala Adami aus Birkenfeld

Alternative Ideen gesucht

Die Schülerin wünscht sich stattdessen mehr Ideen, mit denen man jetzt schon ein normales Leben führen kann, auch wenn man noch keine Impfung hat. Zum Beispiel die generelle Möglichkeit, in Restaurants, Clubs und Kneipen einen Corona-Schnelltest zu machen, um diese auch ungeimpft besuchen zu können.

"Ich finde nicht, dass der Staat uns etwas zurückgeben muss, aber er sollte es auf die Reihe bekommen, dass wir alle jetzt endlich wieder ein normales Leben führen können." Gala Adami aus Birkenfeld

Verlorene Zeit wird nachgeholt

Dass die Regierung der jungen Generation etwas zurückgeben muss, weil gerade die jungen Leute in dieser Pandemie so viel zurückstecken mussten, findet sie dagegen nicht. Für Gala Adami aus Birkenfeld gehört es dazu, dass eine Generation für die andere einsteht und man sich gegenseitig unterstützt. "Wir haben ja noch viel Lebenszeit und auch wenn uns unsere Jugend ein bisschen genommen wurde, können wir die ja nachholen."