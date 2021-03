Bei einem Feuer in einem Bürogebäude am Umwelt-Campus Birkenfeld ist am Dienstag ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer vermutlich in einem Technikraum aus.

Die Feuerwehr löscht das Feuer, das in einem Bürogebäude der Hochschule ausgebrochen ist. Guido Turina Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.