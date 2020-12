per Mail teilen

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Montagmorgen an einer Unterführung in Birkenfeld versucht, eine 14-Jährige sexuell zu nötigen. Nach Mitteilung der Polizei hielt der Mann das Mädchen von hinten fest und versuchte sie, wegzuzerren. Das Opfer schrie laut und konnte sich durch einen Schlag nach hinten aus dem Griff des Mannes befreien. Sie flüchtete zur Schule. Die Polizei sucht Zeugen.