Kritik am Land: Regierung vernachlässigt Nationalpark

Bernhard Alscher (Freie Wähler) ist als Vorsitzender der Nationalparkversammlung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald zurückgetreten. Damit verbunden: Scharfe Kritik am Land.

Der Birkenfelder Verbandsgemeindebürgermeister Bernhard Alscher ist sauer. Denn der Nationalpark Hunsrück-Hochwald liegt ihm am Herzen. Was ihm aber fehlt ist ein vernünftiges Park-Management. Die Landesregierung kümmere sich zu wenig. Daher zieht er nun Konsequenzen: Am Dienstag ist Alscher als Vorsitzender der Nationalparkversammlung zurückgetreten.

Der Birkenfelder Verbandsgemeindebürgermeister Bernhard Alscher (Freie Wähler) ist als Vorsitzender der Nationalparkversammlung zurückgetreten. Zuvor hatte er den Stillstand im Nationalpark Hunsrück-Hochwald und das Parkmanagement des Landes kritisiert. SWR

Regionalentwicklung läuft nach Ansicht von Alscher schleppend

Alscher kritisiert, dass die Verbandsgemeinden im Park von der Regierung in Mainz alleine gelassen werden. Niemand fühle sich für die Entwicklung des Parks und der Region verantwortlich. "Im Jahr 2015 wurde der Nationalpark eröffnet. Und wenn man sieht, was sich seither in Sachen Regionalentwicklung getan hat, ist das sehr unbefriedigend."

"Mein Vorschlag ist: Wir machen einen Zaun um den Park und dann kann das Land machen, was es will."

Das ist die Nationalparkversammlung Die Nationalparkversammlung unterstützt nach Angaben des Landes das Nationalparkamt und soll die Interessen der Gemeinden in der Nationalparkregion vertreten. Mitglieder der Nationalparkversammlung sind Vertreter der Ortsgemeinden Börfink und Neuhütten, die direkt im Nationalparkgebiet liegen. Außerdem sitzen in dem Gremium Vertreter der Verbandsgemeinden, Kreise sowie sechs Bürger. Die Versammlung wird vom Nationalparkamt informiert, berät und kann auch eigene Vorschläge und Anregungen einbringen. Der Wege- und der Nationalparkplan sind im Einvernehmen mit der kommunalen Nationalparkversammlung zu erstellen.

Zum Beispiel gebe es bis heute keine einheitlichen Werbematerialien und immer noch Probleme mit der Gastronomie am Erbeskopf. Im benachbarten Saarland würden Millionen von Euro für Projekte im Nationalpark ausgegeben. In Rheinland-Pfalz jedoch viel geringere Beträge.

In der Region sei man frustriert. Es gebe immer weniger Menschen in der Verbandsgemeinde Birkenfeld, auf deren Gebiet ein großer Teil des Nationalparks Hunsrück-Hochwald liege, die das Projekt unterstützten, so Alscher.

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wurde am 23. Mai 2015 offiziell eröffnet. Das Gelände erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10.000 Hektar - umgerechnet mehr als 14.000 Fußballfelder - in Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland. Die Nationalparktore liegen in Otzenhausen (Saarland), in Kempfeld an der Wildenburg (Kreis Birkenfeld) sowie am Erbeskopf. Das Nationalparkamt hat seinen Sitz in der Kreisstadt Birkenfeld im Hunsrück. Der Park wird nach Angaben des Nationalparkamtes jährlich von rund 390.000 Gästen besucht. Naturzonen werden größer Derzeit sind 45 Prozent der Fläche im Park als Naturzone eingestuft. Ziel ist ein Anteil von 75 Prozent Fläche, die der Natur überlassen ist. Eine Erhebung zur Vogelfauna im September 2021 konnte nach Angaben des Umweltministeriums 63 Arten nachweisen, unter ihnen seltene und gefährdete Vögel wie Wasseramsel, Steinschmätzer, Schwarzstorch oder Fischadler. Die vorgenommenen Studien zur Pflanzenwelt ergaben bisher rund 400 Pilzarten.

Alscher: Bau der Nationalparkverwaltung steht auf der Kippe

Ein großes Problem für Alscher: Der Neubau des Verwaltungsgebäudes, in dem die Nationalparkverwaltung ihren Sitz haben soll, hat immer noch nicht begonnen. Das Gebäude sei aber eine Grundforderung der Region an das Land gewesen, sagt Alscher. Nach sieben Jahren sitzt die Verwaltung noch immer in einem Provisorium in Birkenfeld.

Auch im Winter ist der Nationalpark ein Hingucker- zum Beispiel von der Aussichtsplattform am Erbeskopf. SWR Jana Hausmann

"Das Nationalparkgebäude steht jetzt aber sogar auf der Kippe", so Alscher. Der Bürgermeister vermutete als Grund dafür Streitereien verschiedener Ministerien in Mainz, um Kosten und Planung.

Die Umweltministerin Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen), deren Ministerium formal für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald zuständig ist, hat keine richtige Antwort auf die Frage, warum der Bau nicht vorangeht. Die Ministerin teilt lediglich mit: "Wir würden uns auch wünschen, dass es schneller geht."

Umweltministerium: Nationalpark liegt uns am Herzen

Die Kritik, dass es nicht genug Angebote für Besucher gibt, weist die Ministerien zurück. So gebe es Nationalparktouren und man habe unter anderem das Wildfreigehege in Kempfeld für mehrere Millionen Euro gekauft, das jetzt auch modernisiert werden soll.

In Kempfeld befindet sich wie auf dem Erbeskopf im Hochwald und Otzenhausen eines der drei sogenannten Nationalparktore. dpa Bildfunk SWR Montage: SWR

Außerdem habe der Landesforst einen Aussichtsturm auf dem Erbeskopf saniert, den Besucherinnen und Besucher jetzt wieder betreten könnten. Die Projekte hätten sich auch zum Teil wegen fehlendem Personal oder der Corona-Pandemie verzögert.

Die Ministerin unterstreicht: "Uns liegt der Nationalpark und seine Entwicklung natürlich am Herzen."