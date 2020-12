per Mail teilen

Der Birkenfelder Kreistag hat am Montag beschlossen, die umstrittene Bahnbrücke bei Ruschberg nicht abzureißen – entgegen der Empfehlung des zuständigen Ausschusses. Zuvor hatten sich die Verbandsgemeinde Baumholder und der Ort Ruschberg mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt. Momentan sei noch alles offen, im Januar solle über die Brücke neu verhandelt werden, sagte Bernd Alsfasser, Bürgermeister der Verbandsgemeine Baumholder dem SWR. Der Streit zwischen dem Kreis und der Verbandsgemeinde war entstanden, da durch eine Landesvorgabe die Brücke auf der Kreisstraße 31 bei Ruschberg herabgesetzt werden muss. Folglich wäre der Ort über die Brücke von Heimbach aus nicht mehr zu erreichen. Dies hätte laut Alsfasser aber zur Folge, dass die Straße auseinandergerissen und zum „Feldweg“ degradiert werde. Weder Krankenwagen aus Birkenfeld könnten so im Notfall schnell nach Ruschberg gelangen, noch gäbe es im Ort dann eine Wendemöglichkeit für die vielen Busse auf der Strecke.