Der Vulkaneifelkreis könnte aus dem umstrittenen System mit Biotüten und Sammelcontainern aussteigen und zur Biotonne zurückkehren. Das sagte der Vorsteher des Müllentsorgers A.R.T., Gregor Eibes, am Montag vor dem zuständigen Kreisausschuss und 250 anwesenden Bürgern.

Eine Wiedereinführung der Biotonne galt bislang als ausgeschlossen. Allerdings müssten sich die Bürger darauf einstellen, dass eine Rückkehr zur Biotonne teurer werden könne als zuvor, sagte Eibes.

Bürger sind verärgert

Seit der Abschaffung der Biotonnen Anfang des Jahres müssen die Bürger im Vulkaneifelkreis ihren Biomüll in Papiertüten sammeln und selbst in Containern entsorgen. An den Sammelstellen türmte sich zwischenzeitlich der Müll. Viele Bürger empfinden die neue Regelung als unhygienisch und zu umständlich - das Interesse an der Sitzung war daher groß.

Landrat räumt Fehler bei Planung ein

Der Kreistag hat nun die Möglichkeit, im März über eine Wiedereinführung der Biotonnen abzustimmen. Das hat die Sondersitzung am Montag ergeben. Landrat Heinz-Peter Thiel (parteilos) räumte Fehler bei der Planung und Umsetzung des seit Januar 2020 gültigen Systems ein.

Er versicherte, dass die Verantwortlichen die Kritik der Bürger sehr ernst nehmen würden. Eine Wiedereinführung der Biotonnen könne seiner Einschätzung nach frühstens zum Januar 2021 realisierbar sein. Diese wäre vermutlich mit erhöhten Gebühren für die Bürger verbunden.

Bürgerinitiative sammelt Unterschriften

Im Vulkaneifelkreis gibt es seit Wochen Ärger, weil die große Biotonne durch eine Biotüte ersetzt wurde. Dagegen hatte eine Bürgerinitiative nach eigenen Angaben rund 14.000 Unterschriften gesammelt.