Der Eifeler CDU-Politiker Michael Billen scheidet heute auf eigenen Wunsch aus dem Landtag aus. Er gehört zu den bekannten Gesichter der Christdemokraten in Rheinland-Pfalz - sorgte aber auch für negative Schlagzeilen.

Dauer 2:09 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Michael Billen verlässt den Landtag Michael Billen, CDU-Abgeordneter aus der Eifel, verlässt den Landtag nach 24 Jahren. Er habe viel erreicht für die Eifel, sagt Billen. Bekannt ist Billen als ein Typ, der sein Image pflegt und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Mit der Polizeidaten-Affäre machte er auch Negativ-Schlagzeilen.

Auf den Tag genau 24 Jahre nach seinem Einzug ins Parlament legt der Eifeler CDU-Politiker Michael Billen (64) an diesem Montag sein Mandat nieder. Für ihn rückt der vorherige CDU-Fraktionschef im Bitburger Stadtrat, Michael Ludwig, nach. Billen hatte seinen Rückzug aus der Landespolitik beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Bitburg-Prüm in Bitburg angekündigt.

"Ich lasse mich nicht raustragen und werde auch nicht rausgeprügelt." Michael Billen, CDU-Landtagsabgeordneter

In der Vergangenheit sorgte Billen für Aufsehen mit seinen kernigen Sprüchen. Als Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ihr Kabinett radikal umbaute und es plötzlich fast nur noch Ministerinnen gab - kommentierte Billen trocken: "Da ist jetzt eine Männerquote dringend notwendig."

Angespanntes Verhältnis mit CDU-Landeschefin Klöckner

Der stämmige und stolze Eifelbauer griff aber nicht nur die Landesregierung an. Er lieferte sich auch CDU-intern so manch leidenschaftlichen Streit. Etliche Kampfkandidaturen hat er für sich entschieden. Gegen den Willen der CDU-Landeschefin Julia Klöckner erkämpfte er sich etwa bei der Landtagswahl 2011 seine Kandidatur für die Eifel-CDU.

Noch heute sieze er sich mit Klöckner, sagte Billen. "Ich bin da vermutlich das einzige CDU-Mitglied in Rheinland-Pfalz, das mit ihr per Sie ist." In Bitburg wurde Klöckner von Billen-Fans ausgebuht und ausgepfiffen.

2016 verlor Billen das Direktmandat im Eifelkreis Bitburg-Prüm an Nico Steinbach von der SPD. "Das hat innerlich geschmerzt." Er kam aber abgesichert über die Landesliste in den Landtag.

"Ich habe dieses Mandat gerne für die Eifel wahrgenommen. Jetzt suche ich neue Herausforderungen", sagte Billen zu seinem Rückzug. Er wolle aufrecht aus dem Saal gehen, wann er wolle: "Ich lasse mich nicht raustragen und werde auch nicht rausgeprügelt."

Zum Abschied heute gab es von CDU-Fraktionschef Christian Baldauf nur lobende Worte. Billen sei ein Typ: Eigenwillig, aber ehrlich zugleich. Bei den Themen Landwirtschaft und Umwelt mache ihm keiner etwas vor.

Dauer 3:17 min 2013: CDU-Politiker Billen wird verurteilt Der CDU-Politiker Michael Billen hat angekündigt, sich aus der rheinland-pfälzischen Landespolitik zurückzuziehen. Der Eifeler gehört zu den bekannten Gesichter der Christdemokraten im Land, sorgte aber auch für negative Schlagzeilen. So wie 2013 als er vom Landgericht Frankenthal zu einer Geldstrafe wegen Beihilfe zur Verletzung von Dienstgeheimnissen verurteilt wurde.

Billen und Polizeidaten-Affäre

Über die Landesgrenze hinaus sorgte Billen für Schlagzeilen, als er Ende 2009 geheime Polizeidaten über die Geschäftspartner der SPD-Alleinregierung beim Ausbau des Nürburgrings an Journalisten weiter gab. Dafür verurteilte ihn das Landgericht Frankenthal 2013 wegen Beihilfe zur Verletzung von Dienstgeheimnissen zu einer Geldstrafe.

An die Informationen kam er nach Auffassung des Gerichts über seine Tochter, eine Polizistin. Sie hatte die Daten in der Polizeidatenbank "Polis" abgefragt, ausgedruckt und nach Hause genommen. Auch Billens Tochter wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Billen gibt auch CDU-Kreisvorsitz ab

Es gebe noch viele schöne Aufgaben, die er lösen wolle. "Und die liegen nicht im rheinland-pfälzischen Landtag. Das Glück der Erde liegt da nicht." Der 64-Jährige will wieder mehr zur Jagd gehen, weiterhin Motorradfahren, Schnaps brennen – am Grill stehen – und sich um seine Familie mit zehn Enkeln und den Bauernhof kümmern. Mitte des Jahres werde er auch den CDU-Kreisvorsitz aufgeben. Er bleibe aber Mitglied der CDU und erster Beigeordneter des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Beim Kreis ist er unter anderem für die Bereiche Bauen, Jugendhilfe und Abfallwirtschaft zuständig.

Viel habe er für die Eifel erreicht. Ein großes Anliegen sei, die Funklöcher zu schließen. Eine gutes Handynetz sei wie Glasfaserverbindungen und Verkehrsanbindungen entscheidend für das Überleben einer Region. "Das ist eine Standortentscheidung für die Menschen", sagte Billen. Daher habe auch der Tag, an dem die Hochmoselbrücke im November 2019 für den Verkehr freigegeben wurde, zu den "Highlights" seiner Karriere gehört. Mit dem Kampf für den vierspurigen Ausbau der A60 von Prüm nach Bitburg habe er den Grundstein dafür gelegt.

Der politische Gegner habe "gewissen Grundrespekt" vor ihm

Mit Blick auf die Landespolitik sagte Billen, er komme sich mittlerweile gelegentlich vor "wie aus der Zeit gefallen". Eine neue Generation von Politikern wolle "nicht mehr auf den Tisch klopfen und sagen, wie etwas gemacht wird": "Die wollen nicht mehr anecken." Er wolle Probleme lösen und entscheiden: "Lieber eine falsche Entscheidung als gar keine Entscheidung."

Er habe den Eindruck, sich in seinen 24 Jahren im Landtag "einen gewissen Grundrespekt" auch beim politischen Gegner erworben zu haben. Bei der Landtagswahl 2021 hofft er auf einen Regierungswechsel - ist doch die CDU in Rheinland-Pfalz seit 1991 in der Opposition.