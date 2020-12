Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) war am Samstag in Berlin bei der Fernseh-Spendengala "Ein Herz für Kinder" im ZDF zu Gast. Er sammelte dort am Telefon Spenden für Kinder in aller Welt.

