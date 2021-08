„Ein großes Glück, dass der Weinstand wieder geöffnet hat“, sagt Sabine Hartmann aus Trier (Zweite von links). Zusammenstehen am Hauptmarkt fand sie zwar schöner. Sie freut aber auch, am Viehmarkt mit ihren Freunden zusammenzusitzen. Das erste Glas Wein heute – nach einem Jahr Entbehrungen geht das Corona-Konzept für sie so in Ordnung.