Bei der Eröffnung des Weinstandes auf dem Hauptmarkt in Trier gab es einen großen Andrang. Wir haben die Menschen gefragt, was sie an dem Stand so lieben.

Majestätsbesuch bei der Eröffnung des Weinstandes auf dem Hauptmarkt: Moselweinkönigin Sarah Röhl (von links), Helene Hoffmann (Römische Weinstraße), Carina Hau (Ruwer-Wein) und Leonie Zeimet (Trier) geben sich in Trier die Ehre. SWR "Ich hatte fast schon Entzugserscheinungen", sagt Harald Sendelbach, weil er nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder am Weinstand stehen kann. SWR "Es wird Zeit, dass der Weinstand endlich wieder offen ist", sagt Hans-Willi Triesch, Stadtführer in Trier. Nun hofft er, dass die Institution auch bis zum Herbst geöffnet bleibt. SWR Christine Muschke aus Aach trifft sich gern mit Freunden am Weinstand. In Corona-Zeiten fand sie das Angebot "etwas trostlos". SWR Sebastian Oberbillig, Winzer aus Trier-Olewig, wird seinen Wein noch auf dem Hauptmarkt ausschenken. Er freut sich, diese Gelegenheit bekommen zu haben. SWR "Was gibt es schöneres als bei diesem Wetter in Trier einen Weinstand zu eröffnen?", fragt Kulturdezernent Markus Nöhl bei der Feier in die Runde. SWR Dieter und Friedlinde Lenz kommen aus Trier, wohnen aber in Butzweiler in der Eifel. Wenn der Weinstand öffnet, kommen sie aber immer gerne in ihre alte Heimat zurück. SWR Jungwinzer Felix Heimes aus Serrig ist der erste, der seinen Wein auf dem Hauptmarkt ausschenken darf. SWR