Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kommen immer mehr Geflüchtete zur Tafel in Prüm. Einblicke in die Einrichtung am Ausgabetag.

Klaus Dieter Zeeh (links) leitet die Tafel in Prüm. SWR Es dürfen immer nur sieben Menschen gleichzeitig zur Essenausgabe. Denn die Räume sind recht eng. SWR Auch eine Kleiderkammer gibt es bei der Tafel in Prüm. SWR Für die neuen Kunden gibt es Erklärungen auch auf Ukrainisch. SWR An dieser Theke melden sich die Kunden an, bevor es zur Essensausgabe geht. SWR Auch frisches Obst und Gemüse können sich die Kunden in Prüm mitnehmen. SWR Es helfen vor allem Rentner ehrenamtlich in Prüm mit. Rund 60 Freiwillige schmeißen den Laden. SWR