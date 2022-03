Im Städtchen Speicher in der Eifel tut sich derzeit so einiges. Die Gemeinde ist in den vergangenen Jahren massiv gewachsen, was auch mit einigen Projekten zu tun hat.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Fabrik baut ein Investor Industriehallen zu 120 Wohnungen um. SWR So soll das Wohnwerk Speicher einmal aussehen. SWR Am Ortsrand von Speicher haben sich einige Supermärkte angesiedelt. Auch die ziehen Menschen in die Stadt. SWR In Speicher steht mittlerweile die größte Kita in Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist so schnell gewachsen, das der Bau nötig wurde. SWR Eine Genossenschaft betreibt in Speicher seit einigen Jahren ein privates Gymnasium. Wichtige Infrastruktur für die wachsende Gemeinde. SWR