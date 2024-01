Schnee sorgt in der Region Trier für Verkehrsbehinderungen und Winteridylle

Gegen drei Uhr in der Nacht hat es in der Eifel die ersten Schneefälle gegeben. Die Polizei in der Region Trier meldet zahlreiche Unfälle von den Straßen. Viele Laster blieben liegen.

Das hat Karl Marx wohl eher selten gesehen. Ein Räumfahrzeug zu seinen Füßen. SWR Auch die Porta Nigra verschwindet unter einer Schneehaube- zumindest im Modell. SWR Der Domfreihof- am Mittwoch noch eine Eisfläche- wirkt winterlich. SWR Radfahren ist eher schwierig in Trier. Aber die Räder geben ein schönes Winterbild ab. SWR Auch die Sitzmöbel der Außenterrassen in Trier sind schneebedeckt. SWR Auf der A1 bei Flussbach haben es Lastwagen schwer durchzukommen. SWR Die A1 heute mal winterlich. Wenig los bei Flussbach. Aber ein paar Kilometer weiter staute es sich. SWR