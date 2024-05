Zwar ist der Hanf schon seit dem 1. April freigegeben, aber ob das so gemeint war? Diesen Scherz haben sich die Hexen in Kinheim an der Mosel (Kreis Bernkastel-Wittlich) erlaubt.

Dieser Zebrastreifen über die B53 bei Kinheim ist in der Nacht entstanden. Die Polizei findet den Scherz nicht so witzig und wertet das als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Gefällte Maibäume, Sachbeschädigungen und Eingriffe in den Straßenverkehr: So kennt die Polizei das normalerweise an Hexennacht. In der Region Trier blieb es in diesem Jahr allerdings verhältnismäßig ruhig. Die Polizeidienststellen meldeten zumindest am Morgen danach nur wenige Streiche. Einige davon, zum Beispiel in Kinheim an der Mittelmosel, hinterließen sogar einen recht kreativen Eindruck.

Vor der Hexennacht hatte das Polizeipräsidium aber auch ausdrücklich davor gewarnt: Streiche und Straftaten sollten die Hobby-Hexen besser nicht verwechseln. Ausgehebelte Kanaldeckel, offene Feuer und Schmierereien wurden im Schreiben der Polizei ausdrücklich als Dinge genannt, die nicht als Streiche durchgehen.