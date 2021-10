Bernhard Werner betreibt einen Winzerbetrieb in Leiwen. Er hat nicht nur Weinberge in Lörsch, sondern beispielsweise auch in Schweich, Leiwen und Trittenheim. Ingesamt bewirtschaftet er sechs Hektar. Davon sind die Hälfte Steillagen und ausschließlich mit Riesling bestockt.

SWR Andrea Meisberger