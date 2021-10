Nach der Amokfahrt in Trier soll jetzt ein Sicherheitskonzept für die Innenstadt umgesetzt werden. Die ersten Poller werden ab Montag am Domfreihof gebaut. Bis zum Weihnachtsmarkt sollen sie fertig sein.

Am Montag haben die Bauarbeiten für die ersten Poller in der Liebfrauenstraße am Domfreihof begonnen.

Innenminister Roger Lewentz (rechts) hat am Montag in Trier einen Förderbescheid über 675.000 Euro für die erste Bauphase an Oberbürgermeister Wolfram Leibe überreicht.

Am Freitag wurde schon die Baustelle eingerichtet. Am Montag haben die Tiefbauarbeiten für die ersten Hochsicherheitspoller in der Liebfrauenstraße am Domfreihof begonnen.