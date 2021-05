Die langen grauen Poller (oben links) befinden sich vor der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Die grauen Pfosten (oben rechts) stehen in der Kurve, in der die Weberbach in die Mustorstraße übergeht. Auch die Poller nahe der Karl-Marx-Stature sind für sehbehinderte Menschen nur schwer zu erkennen. Die hellgrauen Poller nahe der Liebfrauenkriche (unten rechts) sind besser zu erkennen, weil sie nach unten hin breiter sind. Eine andere Farbe würde sie jedoch deutlicher machen.

SWR Nicole Mertes