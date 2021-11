Alleine im vergangenen Jahr wurden laut der rheinland-pfälzischen Frauenministerin Katharina Binz (Grüne) rund 8.700 Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen in Rheinland-Pfalz angezeigt. Oft würden Fälle aber gar nicht gemeldet werden. Studien gehen davon aus, dass jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt durch ihren Partner wird.

Marita Singh, Gleichstellungsbeauftrage im Eifelkreis