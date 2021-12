Adventskränze, Lichterketten, Weihnachtskerzen - in der dunklen Jahreszeit spielt Licht eine große Rolle. In der Zeit, in der dieses Bild entstand, waren Kerzen noch sehr teuer. Viele Leute konnten sie sich nicht leisten. Sie waren etwas Besonderes. Deshalb geben die alte Frau und das Kind so sehr darauf acht.