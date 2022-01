Rundgang an die Orte des Nazi-Terrors in Trier

Initiiert hat die AG Frieden den Rundgang durch die Trierer Innenstadt. Angeboten wird er am 30.1.22. Er führt auch am heutigen Wirtshaus "Zur Glocke" vorbei. Das alteingesessene Lokal in der Glockenstraße war Anfang der 1930er Jahre ein Treffpunkt der SA. Am 5.12.1931 fielen in der Glockenstraße SA-Männer über Mitglieder der Schutzorganisation demokratischer Parteien her und stachen einige nieder.