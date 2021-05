Wegen Corona anders als sonst, aber nicht weniger spannend: Am Internationalen Museumstag locken die Trierer Museen mit interessanten Angeboten, viele davon direkt vor Ort.

Das Museum am Dom zeigt die Ausstellung "Gemeinsam einsam". Gemälden, Fotografien und Skulpturen stellen Formen der Gemeinschaft und Einsamkeit dar. Online gibt es Videos, die z.B. die Geschichte des Hauses in der Windstraße erzählen.

Das Karl-Marx-Haus bietet einen virtuellen Rundgang, kann aber auch persönlich vor Ort besichtigt werden. Der Film "Von Trier in die Welt - Karl Marx, seine Ideen und ihre Wirkung bis heute" bietet einen Einblick in das Leben und Werk des Philosophen.

"Wir wollten den Museumstag von Anfang an zweigleisig planen", erklärt Bettina Leuchtenberg. Sie ist verantwortlich für das Programm des Museumstags in Trier.

Persönlich anschauen oder digital dabei

So können Interessierte die Ausstellungen persönlich besuchen, gleichzeitig gibt es aber auch eine Vielzahl an digitalen Angeboten. Die Inzidenzwerte gingen zwar zurück, dennoch könne man nie wissen, ob Angebote vor Ort nicht doch kurzfristig aufgrund der Corona-Pandemie wieder abgesagt werden müssten.

Austausch mit den Besuchern fehlt

Führungen oder Mitmachaktionen waren bis zur Pandemie ein wesentlicher Bestandteil für die Museen. "Hier fehlt auf alle Fälle der persönliche Austausch", sagt Bettina Leuchtenberg. Um das aufzufangen, gäbe es viele digitale Gesprächsformate im diesjährigen Programm.

Im vergangenen Jahr hatten die Museen bereits viele ihrer Angebote auf digitalen Plattformen anbieten müssen. Das Karl-Marx-Haus machte etwa eine Twitterführung. Abgesehen von Clicks und Likes gab es da aber kein Feedback. Deshalb will man die Menschen in diesem Jahr in Zoom-Calls zu Gesprächen und Diskussionen einladen. "Wir hoffen sehr, dass das auch digital funktioniert", so Leuchtenberg.

Trierer Museen sind geöffnet

Trotzdem können alle Museen auch persönlich besucht werden. Neben den Ausstellungen selbst gibt es auch Präsenzveranstaltungen. Welche Bedingungen Besucher beachten müssen, erfahren Sie am Veranstaltungstag auf den Webseiten der Museen. Bettina Leuchtenberg ist froh, dass alle Häuser auch zum Selbst-Entdecken geöffnet sind: "Da haben wir in Rheinland-Pfalz viel Glück."