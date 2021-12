So schön sind die Lichtkunsttage in Bickendorf

In Bickendorf in der Eifel glänzt und funkelt es an allen Ecken. Noch bis zum 27. Dezember können die Besucher die Gebäude, die in einem besonderen Licht erstrahlen, bewundern.

Katholische Pfarrkirche St. Martin Wilfried Kootz Die Rainer Tures Band beim Eröffnungskonzert in der Kirche. Wilfried Kootz Die historische Scheune Lill in der Burgstraße. Wilfried Kootz Haus Dietrich in der Hauptstraße. Wilfried Kootz Katholische Pfarrkirche St. Martin Wilfried Kootz Rainer Tures Band Konzert Wilfried Kootz Das Haus Schenten erstrahlt nach Unwetterkatastrophe in ganz besonderem Glanz. Wilfried Kootz Haus Klankert in der Burgstraße. Wilfried Kootz Haus May in der Kyllburger Straße. Wilfried Kootz Die Krippe in der Kapelle in der Burgstraße. Wilfried Kootz