Neun neue Bücher für neun Meter an der Grundschule in Nittel

An der Grundschule in Nittel im Kreis Trier-Saarburg sollen Kinder durch verschiedene Aktionen mehr Freude am Lesen bekommen. Eine ist das Meterlesen.

Die Kinder der Grundschule Nittel haben seit Ostern viele Bücher gelesen und stellen sie in die Turnhalle. SWR Constanze Haubrich Jede Klasse in der Grundschule Nittel hat die Bücher in Kisten und Taschen gesammelt, die die Kinder seit Ostern gelesen haben. SWR Constanze Haubrich Grundschulkinder in Nittel haben mit Hilfe eines Lesetelefons mehr Kontrolle über ihre Stimme. SWR Constanze Haubrich Schüler haben in der Grundschule Nittel gemütliche "Leseboote", in denen sie sich zum Lesen zurückziehen können. SWR Constanze Haubrich Die Kinder in der Grundschule Nittel haben viele Meter Bücher aufgestellt, um zu messen, wie viele Meter sie gelesen haben. SWR Constanze Haubrich