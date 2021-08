Die Kunstroute in Kyllburg

Am Samstag startet in Kyllburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zum zweiten Mal nach 2019 die Kunstroute. Organisiert wird sie vom Verein "Kyllburg vereint". Kunstbegeisterte können auf etwa zweieinhalb Kilometer eine Ausstellung in der Natur genießen. Zehn Künstler und Künstlerinnen haben 23 Objekte zum Bestaunen kreiert. Initiator der Kunstroute ist Olivier Rijcken. Interessierte können bis zum 29. August 2021 die Ausstellung im Kyllburger Kurpark Hahn besuchen.