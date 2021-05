Naledi Fröhlich (18 Jahre): "Ich war total fasziniert, dass es auch in Trier so eine Organisation gibt und auch hier der Blick auf rassistische Polizeigewalt und strukturellen Rassismus gelegt wird. Ich würde tatsächlich in Schulen anfangen, ich hab in 13 Jahren Unterricht vielleicht eine Schulstunde über den deutschen Kolonialismus gehabt und das auch sehr minimalistisch. Also dass man solche Themen vor allen Dingen in der Schule auch aufarbeitet."

SWR Lena Bathge