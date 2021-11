per Mail teilen

Ludger Peters ist als SWR-Reporter zum Karnevalsauftakt in Trier unterwegs

Die Narren vom KV Ruwer genießen die Karnevalseröffnung in Trier

Traditioneller Karnevalsauftakt in Trier mit den Gardetänzerinnen

Die Karnevalsgesellschaft Trier-Süd ist auch beim Karnevalsauftakt in Trier dabei

Beste Laune ab 11:11 Uhr in Trier

Karnevalsauftakt in Trier mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe auf der Bühne

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval ATK ist am Donnerstag pünktlich um 11:11 Uhr auf dem Kornmarkt in Trier in die neue Karnevalssession gestartet. Gefeiert wird wegen Corona unter 2G.