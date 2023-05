Werden die Bäume in einem Waldstück vom Borkenkäfer befallen, müssen sie so schnell wie möglich gefällt werden. Das Holz muss aus dem Wald raus, damit die Borkenkäfer nicht noch andere Bäume befallen. Wegen der großen Menge an Schadholz müssen die Baumstämme mit schwerem Gerät abtransportiert werden. Das hinterlässt Spuren.